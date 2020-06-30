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Общество

В Пскове более 13 тысяч детей получили продуктовые наборы в мае

Более 13 тысяч детей получили продуктовые наборы в мае в Пскове. Об этом в своём отчёте заявила глава Пскова Елена Полонская во время сессии гордумы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работа по мониторингу питания школьников была продолжена и в новых условиях, когда учащиеся получали продуктовые наборы», - отметила Елена Полонская, добавив, что в апреле продуктовыми наборами обеспечили 3 511 школьников из малообеспеченных семей и с ограничениями возможностей здоровья.

В мае продуктовые наборы получили 13 267 детей – школьники с 1 по 4 класс, а также дети из малообеспеченных семей и с ограничениями возможностей здоровья. Вес одного продуктового набора составил 15,5 кг.

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