Псковская гордума не может переехать в новое здание

11:41, 30 июня 2020, ПАИ

Псковская городская Дума не может переехать в новое здание. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская на сессии гордумы 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о здании главе города задал депутат Псковской городской Думы Федор Постнов. По его словам, на создание безбарьерной среды в Пскове «потратили две таблички и два самореза». «Есть ли шанс у города, чтобы здание Псковской гордумы, в котором мы ютимся, чтобы было другое здание, в котором смогут проходить совещания, приемы депутатов. Есть ли шанс переехать или построить новое?», - поинтересовался Постнов.

«Переезд в новое здание — это новые траты и нагрузка на бюджет, что наш муниципалитет себе не может позволить. Мы к тому же взяли курс на экономию бюджета, которую начали с себя. Все сэкономленные деньги мы направляем на социальные объекты», - ответила Елена Полонская.