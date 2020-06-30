Денис Иванов поблагодарил Елену Полонскую за работу и терпение

11:59, 30 июня 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов поблагодарил главу города Елену Полонскую за работу и терпение, после отчёта главы города на сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Спасибо за работу, терпение и энтузиазм от себя лично и от членов фракции, - отметил Денис Иванов. – От ваших глаз ничто не ускользает».

Также Денис Иванов отметил, что первый год Елены Полонской на должности главы города прошёл конструктивно и пожелал ей удачи.