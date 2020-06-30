Роспотребнадзор проверяет работу избирательных участков в Псковской области

12:01, 30 июня 2020, ПАИ

В Псковской области избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ проверяет Роспотребнадзор. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live 30 июня.

По его словам, буквально вчера прошли выборочные проверки ведомства в нескольких муниципалитетах. У Роспотребнадзора возникли замечания к работе комиссии, но они, как подчеркнул Игорь Сопов, устранимы.

Игорь Сопов также рассказал, что на участках в Псковской области работают 2 тыс. 700 наблюдателей, которые выходят на выездные голосования, жалоб на их работу не поступало.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил, что на голосовании по поправкам к Конституции РФ «совсем другие требования», это не обычные выборы.

Он попросил все СМИ «работать в рамках» и не порождать «иные смыслы».