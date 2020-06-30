Первый музыкальный концерт в Псковской области состоится 18 июля

12:31, 30 июня 2020, ПАИ

18 июля в 18:00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска состоится благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо Медикам!», он пройдет в формате кинопаркинга. Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, на парковочной площадке с организованными въездами и выездами будет установлен экран и сцена, на которой в течении нескольких часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта: Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов, Владимир Дягилев, Александр Робин.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет».

Заезд автомашин на концерт начнется за час до начала, в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция концерта будет идти в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции».

Концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов, станет центральным мероприятием региональной, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Основная ее цель – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.