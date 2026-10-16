Псковскую область на Национальном медиаконгрессе представляют корреспондент ПАИ и редакторы «Толка»

15:56, 16 октября 2026, ПАИ

Национальный медиаконгресс проходит в Москве 16 и 17 октября. Псковскую область на мероприятии представляют корреспондент ПАИ Карина Жолобова и редакторы молодёжного медиа Псковской области «Толк» Анастасия Стрюк и Анна Клименкова, передаёт корреспондент ПАИ.

Организатором конгресса выступает АНО «Молодёжный центр Шум» при поддержке Росмолодёжи и правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В первый день, 16 октября, участники посетят одно из пяти профессиональных направлений и проведут день на партнёрских площадках. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы, практические занятия, разборы реальных кейсов и профильные экскурсии. Основные темы – развитие медиапроектов, создание и продвижение контента, искусственный интеллект, региональные медиа и профессиональный рост.

Второй день, 17 октября, начнётся в Национальном центре «Россия» с общей сессии о главных изменениях и вызовах медиасреды в 2026–2027 годах. После неё участники смогут самостоятельно выбрать площадки: «Шум. Стратегия», «Шум. Связи», «Шум. Старт», «Шум. Смыслы», «Шум. Содействие» и «Шум. Среда».

В рамках конгресса 17 октября в конгресс-зале Национального центра «Россия» покажут 20 лучших видеоработ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Все они прошли отбор экспертов, но окончательный результат зависит не только от профессионального жюри: оценки зрителей также повлияют на выбор победителей.