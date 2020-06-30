Готовится комплексный генплан развития ансамбля Псково-Печерского монастыря

13:47, 30 июня 2020, ПАИ

Генплан развития ансамбля Псково-Печерского монастыря будет разрабатываться с использованием архивных документов. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин во время рабочей поездки в Псковскую область 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Был сформирован перечень объектов, которые нуждаются в работах по сохранению, - отметил Сергей Степашин. – Разрабатываются дорожные карты в области модернизации и сохранения объектов культурного наследия».

Также Степашин отметил необходимость подготовки плана реконструкции и ремонта любого объекта, чтобы было понятно, что и когда будет сделано.

«В рамках поставленных задач готовят генплан развития ансамбля Псково-Печерского монастыря, - добавил спикер. – По итогам совещания нужно указать точную дату, когда он будет готов».

В рамках реализации соглашения о предоставлении субсидий получено положительное заключение экспертизы и созданы все необходимые условия.

Начать работу Степашин предложил уже в 2020 году.