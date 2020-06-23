С 1 июля в России запрещается продажа немаркированной табачной продукции и обуви

14:12, 30 июня 2020, ПАИ

С 1 июля в России запрещена продажа немаркированной табачной продукции и обуви. С этого момента запрещено продавать, хранить, перевозить немаркированную обувь и табачную продукцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области.

Все производители и импортеры табачных изделий и обуви обязаны маркировать продукцию DataMatrix-кодами. Это позволяет системе маркировки «Честный знак» отслеживать весь путь товара от конвейера до потребителя.

Если обувь была куплена до 1 июля 2020 года, но задержалась в пути, ее можно ввезти без маркировки и промаркировать на месте до 1 августа 2020. При этом у собственника должны быть документы, подтверждающие покупку до 1 июля 2020 года.

Остатки обуви, произведенные или приобретенные до 1 июля 2020 года, можно промаркировать до 1 сентября 2020. В этом случае у участника оборота тоже должны быть документы, которые подтверждают срок покупки или производства. Если подтверждения нет — маркировка такой обуви должна закончиться к 1 июля 2020 года.

Благодаря маркированию конечный покупатель тоже может проверить подлинность продукции — при помощи мобильного приложения «Честный ЗНАК». Для этого необходимо:

скачать утилиту в App Store и Google Play и установить ее на мобильный гаджет;

найти на упаковке товара или таре цифровой код;

отсканировать знак при помощи камеры телефона;

проверить данные через приложение.

Если на экране гаджета после проверки появится сообщение о том, что информация корректна, значит товар изготовлен легально, а его качество соответствует заявленному предприятием-производителем.

Если утилита сообщит об ошибке — единица контрафактная. В этом случае покупатель может сообщить о подделке в режиме онлайн, используя возможности приложения.

Напомним, постановлением Правительства РФ определен перечень товаров, для которых маркировка контрольными идентификационными знаками становится обязательной. Основная цель — ввести единую систему мониторинга товаров, которая поможет отследить их движение от производителя до конечного потребителя, чтобы снизить долю фальсифицированного товара на рынке.

Под маркировкой контрольными идентификационными знаками понимается нанесение на каждую единицу произведенной продукции уникального кода, который называется Data Matrix.

Data Matrix — двумерный матричный идентификатор в виде квадрата или прямоугольника, предназначенный для кодирования информации о составе продукции, производителе и прочем. Его наносят на бумагу, блистеры (для лекарственных препаратов), твердые поверхности.

Все данные о кодах хранятся в национальной системе мониторинга и прослеживаемости товаров, которая называется «Честный знак».