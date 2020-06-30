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Общество

Правила застройки изменили в Пскове из-за возведения новой инфекционной больницы

Вопрос о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в ходе сессии 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На основании поручения президента РФ принято решение о строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Возведение больничного корпуса в Пскове планируется на земельном участке, находящемся в ведении Минобороны России. Поэтому описание вида разрешенного использования данного земельного участка было предложено дополнить строкой «Стационарное медицинское обслуживание».

Депутаты одобрили это предложение.

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