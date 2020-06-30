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Общество

Памятник Савве Ямщикову появится в Пскове

Вопрос об установке памятника Савве Ямщикову депутаты Псковской городской Думы рассмотрели сегодня, 30 июня, на очередной 39-ой сессии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты гордумы одобрили решение установить памятник Савве Ямщикову на пересечении улицы Свердлова и улицы Воеводы Шуйского.

Вопрос рассматривался 26 июня в рамках заседания Комитета по социальным вопросам и вынесен на 39-ю сессию.

Финансирование работ по изготовлению и установке памятника, а также по благоустройству прилегающей территории будет производиться за счет Благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого.

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