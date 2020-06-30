Памятник Савве Ямщикову появится в Пскове
Вопрос об установке памятника Савве Ямщикову депутаты Псковской городской Думы рассмотрели сегодня, 30 июня, на очередной 39-ой сессии.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты гордумы одобрили решение установить памятник Савве Ямщикову на пересечении улицы Свердлова и улицы Воеводы Шуйского.
Вопрос рассматривался 26 июня в рамках заседания Комитета по социальным вопросам и вынесен на 39-ю сессию.
Финансирование работ по изготовлению и установке памятника, а также по благоустройству прилегающей территории будет производиться за счет Благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого.