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Общество

Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат Раисе Кузиной

Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат председателю региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раисе Кузиной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной сессии 30 июня. Планируется, что награду вручат во время празднования Дней города в Пскове.

Раиса Кузина родилась в Псковском районе в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны ее семья в числе всех жителей их деревни была вывезена оккупантами для принудительного труда и оказалась в Восточной Пруссии, где находилась до освобождения Красной Армией в марте 1945 года.

Раиса Кузина работала на Псковском телефонном заводе монтажницей телефонной аппаратуры, работала мастером, инженером-технологом, экономистом труда. После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой, награждена почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Псковской области, администрации региона, главы Пскова, депутатов областного Собрания.

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