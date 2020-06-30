Региональный закон о недрах предстоит принять депутатам

14:47, 30 июня 2020, ПАИ

На рассмотрение депутатов регионального парламента поступил проект закона «О полномочиях органов государственной власти области в сфере регулирования отношений недропользования». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработан областным комитетом по природным ресурсам и экологии в соответствии с положениями федерального закона «О недрах» для обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении добычи полезных ископаемых и подземных пресных вод.

Законопроект состоит из 7 статей. За областным Собранием закреплены полномочия по контролю за исполнением законов в сфере регулирования отношений недропользования.

Утверждение государственных программ по развитию и использованию минерально-сырьевой базы, установление порядка пользования участками недр местного значения, формирование совместно с Российской Федерацией регионального перечня общераспространенных полезных ископаемых отнесены к полномочиям администрации.

Самый обширный перечень полномочий предусмотрен для уполномоченного органа исполнительной власти. Профильному комитету, среди прочего, вменяются обязанности по установлению порядка оформления государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, установлению порядка переоформления лицензий, утверждению порядка осуществления садоводствами добычи подземных вод для целей питьевого или технического водоснабжения таких некоммерческих товариществ, установлению конкретных размеров ставки регулярного платежа за пользование недрами в отношении участков недр местного значения.

Отдельная статья законопроекта посвящена региональному государственному надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.

Положения законопроекта не устанавливают новые и не изменяют ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.

Сейчас государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере регулирования отношений недропользования установлены законом «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Законодательная практика области идёт по пути исключения из этого нормативного правового акта перечней полномочий органов исполнительной власти и принятия отдельных региональных законов в соответствующей сфере деятельности.