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В Псковской области бабушка в течение двух лет избивала маленького внука

В Псковской области бабушка в течение двух лет избивала маленького внука, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Новосокольнического района.

С 2017 года по декабрь 2019 года малолетний житель Новосокольников 2014 года рождения систематически подвергался побоям со стороны бабушки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.

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