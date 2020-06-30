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Общество

По программе «Возрождение объектов культурного наследия» в Псковской области реконструируют 33 здания

По программе «Возрождение объектов культурного наследия» в Псковской области реконструируют 33 здания, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во время пресс-подхода по итогам прошедшего в Пушкинских Горах совещания.

«Приоритетные направления работы изложены в самом названии организации, - уточнил глава региона. - Если говорит о планах, на сегодня запланировано к реконструкции 33 здания в рамках 17 объектов. Благодаря внимательному подходу нашего владыки (митрополита Тихона), удалось значительные средства сэкономить. Это, безусловно, открывает для нас больше возможностей. И сегодня по Святогорскому монастырю мы часть работ обсудили, в том числе приведение в порядок могилы Пушкина».

Михаил Ведерников поблагодарил за поддержку председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, который 30 июня находится с рабочим визитом в Псковской области. 

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