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Общество

Псковичей приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «Песни военных лет!»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в открытом дистанционном военно-патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет!», посвященном 75-летию Победы. Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», который состоится 26 июля 2020 года и будет приурочен к Дню военно-морского флота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками конкурса могут стать любители и профессионалы вокального и поэтического искусства: театральных и литературных студий; почитатели литературы и художественного слова; жители Российской Федерации, а также жители стран ближнего и дальнего зарубежья; творческие коллективы и отдельные исполнители. Возраст участников — от трех лет. Заявки принимаются до 15 июля. Подробнее - на сайте организатора и группе «Вконтакте».

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, генерального совета партии «Единая Россия», администрации Санкт-Петербурга.

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