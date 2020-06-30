Псковичей приглашают принять участие в музыкальном конкурсе «Песни военных лет!»

15:26, 30 июня 2020, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в открытом дистанционном военно-патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет!», посвященном 75-летию Победы. Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», который состоится 26 июля 2020 года и будет приурочен к Дню военно-морского флота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками конкурса могут стать любители и профессионалы вокального и поэтического искусства: театральных и литературных студий; почитатели литературы и художественного слова; жители Российской Федерации, а также жители стран ближнего и дальнего зарубежья; творческие коллективы и отдельные исполнители. Возраст участников — от трех лет. Заявки принимаются до 15 июля. Подробнее - на сайте организатора и группе «Вконтакте».