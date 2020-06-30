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Общество

Олег Тиньков переболел коронавирусом

Олег Тиньков, который сейчас лечится от лейкемии, рассказал, что переболел коронавирусом. На следующей неделе бизнесмен собирается делать пересадку костного мозга в Лондоне. Об этом он написал в своем Instagram.

«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин», - написал бизнесмен.

По его словам, в клинике Тинькова «буквально спасли» тремя химиями, несмотря на два сепсиса и «еще кучу побочек». «Меня вывели в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации, вероятно до года. Я еще переболел коронавирусом три месяца назад», - рассказал Тиньков.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам», - добавил он.

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