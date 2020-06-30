Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина

16:01, 30 июня 2020, ПАИ

«Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина. Я не понимаю, как можно не воспользоваться этим правом», - прокомментировал директор научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области учреждения Алексей Калиненко свое участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

По его словам, все предлагаемые изменения важны, но как человек, имеющий отношение к сфере охраны памятников, он считает особенно важной поправку о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа и охраняется государством

«Пришло время, когда поддержку сферы культуры необходимо прописать в главном законе нашей страны. Поэтому я уже проголосовал», - подчеркнул Калиненко.