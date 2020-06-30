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Культура

НПЦ о повреждении окна церкви Жен-Мироносиц: Мы можем и хотим помочь восстановлению памятника

«Не успели утихнуть споры по поводу зон охраны церкви Жен Мироносиц, как памятник снова стал центром скандала - в боковой апсиде церкви было повреждено окно. Причем, урон объекту культурного наследия был нанесен не извне, а пользователем памятника. Такое отношение к памятнику непонятно и неприятно. Но мы готовы помочь исправить повреждения и восстановить оконный проем», - прокомментировал директор научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области учреждения Алексей Калиненко факт повреждения проема окна церкви Жен-Мироносиц.

По его словам, НПЦ по охране памятников готов выполнить необходимые противоаварийные работы и ремонт поврежденного оконного проема, если пользователь памятника обратится за такой помощью. «Мы можем и хотим помочь восстановлению и сохранению этого памятника. Опыт ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия у нас большой. Мы справимся», - отметил директор НПЦ.

Специалисты НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области проводили работы по консервации церкви XV века в деревне Мелетово и Гремячей башни в Пскове, восстановительные работы в имении Строгановых в Волышово. Также они не раз участвовали в проведении срочных противомалярийных работ на монументе «Ледовое побоище», который является объектом культурного наследия регионального значения.

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