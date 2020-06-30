Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый

16:19, 30 июня 2020, ПАИ

«Я уверен, что принять участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию нужно», – отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. По его словам, влиять на судьбу России может каждый гражданин страны.

«И в этом не только наше право. В этом и наша обязанность. Кто-то может считать, что его отдельно взятый голос ни на что не повлияет. Однако это не так. Важен голос каждого, и история подтверждает это множеством примеров, – добавил он. – Ведь в наших руках не просто бюллетень для голосования, это будущее наших детей, внуков, всей страны».

Дмитрий Алемасов подчеркнул, что голосование проходит в непростое время и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье окружающих.