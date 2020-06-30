0
18:23
Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
16:50
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
16:25
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
16:19
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
16:10
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
16:01
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
15:58
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Еще новости
Общество

Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый

«Я уверен, что принять участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию нужно», – отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. По его словам, влиять на судьбу России может каждый гражданин страны.

«И в этом не только наше право. В этом и наша обязанность. Кто-то может считать, что его отдельно взятый голос ни на что не повлияет. Однако это не так. Важен голос каждого, и история подтверждает это множеством примеров, – добавил он. – Ведь в наших руках не просто бюллетень для голосования, это будущее наших детей, внуков, всей страны».

Дмитрий Алемасов подчеркнул, что голосование проходит в непростое время и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье окружающих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
30 июня 2020
Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
30 июня 2020
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
30 июня 2020
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
30 июня 2020
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
30 июня 2020
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
30 июня 2020
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
30 июня 2020
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
30 июня 2020
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Идет загрузка...