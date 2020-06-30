Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
В супермаркете хоккеист Евгений Малкин побросал клюшкой продукты. Искусство владения клюшкой российский хоккеист продемонстрировал прямо в магазине, пишет Lenta.ru.
Продукты, в частности лимон и макароны, хоккеист забрасывал с пола обратно в корзину.
За кадром действия хоккеиста комментирует неизвестный исполнитель «магазинного рэпа».
Ролик хоккеист подписал «Продукты без касаний, хоккей без арены», напомнив тем самым, что скучает по тренировкам, поскольку игры приостановлены из-за пандемии коронавируса.