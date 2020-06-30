Видео: контрафактный алкоголь и сигареты на 3 млн рублей изъяли оперативники у жителя Великих Лук

16:33, 30 июня 2020, ПАИ

Контрафактный алкоголь и сигареты на 3 млн рублей изъяли оперативники у жителя Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в прессслужбе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 35-летний житель Великих Лук приобретал сигареты и алкоголь, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательной маркировке специальными марками Российской Федерации. Продукцию подозреваемый хранил в гаражах, чтобы затем продать контрафакт.

Полицейские остановили автомобиль, перевозивший контрафактную продукцию. Всего изъято около 13 тысяч пачек сигарет и более 6 тонн спиртосодержащей продукции. Общая стоимость изъятого составила более 3 миллионов рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Максимальный размер наказания, которое может быть назначено судом за совершение данного преступления, составляет 6 лет лишения свободы.