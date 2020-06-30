0
16:27
Упавшее дерево сломало 10-киловольтную опору ЛЭП в Гдове
13:59
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
12:41
Автомобиль сбил водителя электросамоката в Пскове
23:21
12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
23:14
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
20:05
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
18:43
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
Еще новости
Происшествия

Видео: контрафактный алкоголь и сигареты на 3 млн рублей изъяли оперативники у жителя Великих Лук

Контрафактный алкоголь и сигареты на 3 млн рублей изъяли оперативники у жителя Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в прессслужбе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 35-летний житель Великих  Лук приобретал сигареты и алкоголь, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательной маркировке специальными марками Российской Федерации. Продукцию подозреваемый хранил в гаражах, чтобы затем продать контрафакт.

Полицейские остановили автомобиль, перевозивший контрафактную продукцию. Всего изъято около 13 тысяч пачек сигарет и более 6 тонн спиртосодержащей продукции. Общая стоимость изъятого составила более 3 миллионов рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Максимальный размер наказания, которое может быть назначено судом за совершение данного преступления, составляет 6 лет лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Упавшее дерево сломало 10-киловольтную опору ЛЭП в Гдове
30 июня 2020
Упавшее дерево сломало 10-киловольтную опору ЛЭП в Гдове
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
30 июня 2020
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
Автомобиль сбил водителя электросамоката в Пскове
30 июня 2020
Автомобиль сбил водителя электросамоката в Пскове
12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
29 июня 2020
12-летнего мальчика разыскивают в Куньинском районе
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
29 июня 2020
Две иномарки столкнулись ночью на Рижском проспекте в Пскове
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
29 июня 2020
Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
29 июня 2020
Chery и ВАЗ-2107 не поделили дорогу на Ленинградском шоссе под Псковом
Автомобиль загорелся на площади Ленина в Пскове
29 июня 2020
Автомобиль загорелся на площади Ленина в Пскове

Идет загрузка...