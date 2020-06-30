Публично признаться в любви своим родным и близким могут жители Псковской области

16:54, 30 июня 2020, ПАИ

С 1 по 9 июля «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» приглашает принять участие во всероссийском интернет-событии «Дом семьи, любви и верности», выразив свои чувства к родным и близким и поздравив их с праздником в честь Дня святых Петра и Февроньи Муромских. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Рассказать о своей любви к супругам, детям, родителям, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам очень просто: для этого необходимо зайти на сайт и активировать форму «Написать признание».

После публикации необходимо разместить поздравление на странице одной из социальных сетей.

Каждый участник интернет-события получит именной сертификат, провозглашающий его дом «Домом семьи, любви и верности».