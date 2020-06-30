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Общество

Более 190 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию

  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ
  • Голосование
    Фото: ПАИ

С 25 по 30 июня включительно в Псковской области в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России приняло участие 196 856 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Центризбиркома РФ.

Сейчас идёт голосование в Порховском районе и Порхове, Дно и Дновском районе, Куньинском районе и Новоржеве.

Всего в России с учётом дистанционного электронного голосования за четыре дня в голосовании по поправкам в Конституцию приняло участие 49 649 010 человек.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования.

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