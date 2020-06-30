Способный вызвать пандемию новый штамм гриппа оценил вирусолог

17:41, 30 июня 2020, ПАИ

Вирусолог оценил новый штамм гриппа, который способен вызвать пандемию. Китайские учёные обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который может вызвать новую пандемию, пишет РИА Новости.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов отметил, что этот вирус еще не проник в популяцию человека.

«И очень хорошо, что они заранее это выяснили. Это поможет предотвратить пандемическую ситуацию», — добавил Щелканов.

По словам учёного, медицина после эпидемии коронавируса готова лучше, а Россия продемонстрировала прекрасные результаты.

«Всё сделано для того, чтобы не только победить пандемию, а для того, чтобы эта победа дала нам толчок к последующему развитию. Не думаю, что дальше будет хуже, дальше должно быть только лучше», — уверен вирусолог.