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Общество

Конкурс проектов ТОСов стартует в Псковской области 15 июля

С 15 по 31 июля начнётся приём заявок на участие во втором региональном конкурсе проектов, созданных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Второй конкурс этого года организован по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

В конкурсе смогут принять участие ТОС, расположенные на межселенной территории, в городских округах, городских и сельских поселениях региона. Для этого представителям самоуправлений необходимо представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, заявление по форме и пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься организатором конкурса – управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию – до 5 августа 2020 года.

На реализацию проектов – победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается их реализация, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из регионального бюджета составит 100 тысяч рублей. Общий размер финансирования составит около 2 млн рублей.

Ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обращаться в отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области по телефонам: 299-800, 299-801.

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