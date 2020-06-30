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Общество

ВОЗ: Система безопасности на избирательных участках в России хорошо продумана

Система мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, на избирательных участках в России по голосованию по поправкам в Конституцию очень хорошо продумана. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», – отметила она.

Представитель ВОЗ обратила внимание на возможность дистанционного голосования, особенно для тех людей, у которых есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, она призвала соблюдать завтра все правила гигиены и социальную дистанцию при голосовании. «Мы надеемся, что всё пройдёт нормально», – добавила Мелита Вуйнович.

Голосование по поправкам в Конституцию России назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно было в течение недели.

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