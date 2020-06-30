Соревнования по трофи-рейду впервые прошли в Псковской области
Соревнования по трофи-рейду впервые прошли в Псковской области, сообщил Владимир Кузь в своём Instagram-аккаунте.
Площадкой для соревнований по преодолению бездорожья выступили леса в Гдовском районе.
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Фото: Владимир Кузь (Instagram)
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Фото: Владимир Кузь (Instagram)
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Фото: Владимир Кузь (Instagram)
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Фото: Владимир Кузь (Instagram)
«Надеемся, это станет доброй традицией. Спасибо всем участникам, организаторам и всем причастным!» – добавил Владимир Кузь.