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Общество

Соревнования по трофи-рейду впервые прошли в Псковской области

Источник: Instagram Владимира Кузя

Соревнования по трофи-рейду впервые прошли в Псковской области, сообщил Владимир Кузь в своём Instagram-аккаунте.

Площадкой для соревнований по преодолению бездорожья выступили леса в Гдовском районе.

  • Соревнования по трофи-рейду в Гдовском районе
    Фото: Владимир Кузь (Instagram)
  • Соревнования по трофи-рейду в Гдовском районе
    Фото: Владимир Кузь (Instagram)
  • Соревнования по трофи-рейду в Гдовском районе
    Фото: Владимир Кузь (Instagram)
  • Соревнования по трофи-рейду в Гдовском районе
    Фото: Владимир Кузь (Instagram)

«Надеемся, это станет доброй традицией. Спасибо всем участникам, организаторам и всем причастным!» – добавил Владимир Кузь.

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