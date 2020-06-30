Великолучанин поблагодарил губернатора за увольнение главврача межрайонной больницы
Бывший сотрудник Великолукской межрайонной больницы Александр Кононов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за увольнение главного врача Великолукской межрайонной больницы Елены Никаноровой.
«Губернатору одно слово – спасибо! Всё правильно. Но выигран бой, а сражение ещё нет. Подавляющее количество коллектива рады. Но есть и недовольные, но их явное меньшинство», – отметил великолучанин.
«Я коренной великолучанин, живу в городе более 50 лет, но впервые так дружно и население, и работники Великолукской межрайонной больницы выступили против главного врача городской больницы, – отметил он. – Коронавирус и возникшие в связи с этим дополнительные трудности в здравоохранении взорвали этот нарыв на теле Великолукской межрайонной больницы. Оголили существующие, но скрываемые проблемы. Людям надоело терпеть, люди хотят перемен в лучшую сторону. Хочется, чтобы в моём городе жители не шарахались от людей в белых халатах и не боялись идти на приём к врачу, а верили им. Верили, что они помогут и не оставят в беде. А медработники бы знали, что завтра их не уволят под каким-нибудь надуманным предлогом, не унизят оскорблениями и достойно оплатят их нелёгкий труд».
Александр Кононов подчеркнул, что великолучане смогут изменить ситуацию с городским здравоохранением в лучшую сторону. «Смена главного врача Великолукской межрайонной больницы – это начало пути, который сделает великолукскую медицину лучше и доступнее», – сказал он.
«Уверен, все, кто обращался к губернатору с жалобами на Никанорову, оценят и запомнят решение, принятое для людей», – добавил Александр Кононов.
Сообщалось, что Елена Никанорова написала заявление об уходе с поста главврача ещё 25 июня. А на совещании 26 июня Михаил Ведерников уточнил, что проверка в отношении руководителя показала многочисленные нарушения в организации работы медучреждения.