Великолучанин поблагодарил губернатора за увольнение главврача межрайонной больницы

21:39, 30 июня 2020, ПАИ

Бывший сотрудник Великолукской межрайонной больницы Александр Кононов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за увольнение главного врача Великолукской межрайонной больницы Елены Никаноровой.

«Губернатору одно слово – спасибо! Всё правильно. Но выигран бой, а сражение ещё нет. Подавляющее количество коллектива рады. Но есть и недовольные, но их явное меньшинство», – отметил великолучанин.

«Я коренной великолучанин, живу в городе более 50 лет, но впервые так дружно и население, и работники Великолукской межрайонной больницы выступили против главного врача городской больницы, – отметил он. – Коронавирус и возникшие в связи с этим дополнительные трудности в здравоохранении взорвали этот нарыв на теле Великолукской межрайонной больницы. Оголили существующие, но скрываемые проблемы. Людям надоело терпеть, люди хотят перемен в лучшую сторону. Хочется, чтобы в моём городе жители не шарахались от людей в белых халатах и не боялись идти на приём к врачу, а верили им. Верили, что они помогут и не оставят в беде. А медработники бы знали, что завтра их не уволят под каким-нибудь надуманным предлогом, не унизят оскорблениями и достойно оплатят их нелёгкий труд».

Александр Кононов подчеркнул, что великолучане смогут изменить ситуацию с городским здравоохранением в лучшую сторону. «Смена главного врача Великолукской межрайонной больницы – это начало пути, который сделает великолукскую медицину лучше и доступнее», – сказал он.

«Уверен, все, кто обращался к губернатору с жалобами на Никанорову, оценят и запомнят решение, принятое для людей», – добавил Александр Кононов.

Сообщалось, что Елена Никанорова написала заявление об уходе с поста главврача ещё 25 июня. А на совещании 26 июня Михаил Ведерников уточнил, что проверка в отношении руководителя показала многочисленные нарушения в организации работы медучреждения.