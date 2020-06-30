Ещё один врач скончался от коронавируса в Пскове
В Пскове скончался анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвар Сабиров, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. Предварительная причина смерти – заражение коронавирусом.
Положительный тест на коронавирус Анвар Сабиров сдал 13 июня, и первоначально течение болезни было лёгким. Однако затем его состояние резко ухудшилось, врача подключили к ИВЛ. Спасти его не удалось.
Анвар Умарович Сабиров родился в 1969 году. Закончил Киргизский государственный медицинский институт. В системе здравоохранения Псковской области он работал с 1995 года, в Псковской городской больнице – с 2003 года.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Анвара Сабирова.
В этом месяце в Пскове от коронавируса умер ещё один врач – реаниматолог Алексей Поднебесный.