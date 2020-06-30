Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего от коронавируса врача Анвара Сабирова

22:40, 30 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего от коронавируса кардиореаниматолога Анвара Сабирова.

«Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет – в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист. Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память», – написал губернатор в Instagram.

Врач сдал тест на коронавирус 13 июня. «Он оказался положительным. Учитывая лёгкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами департамента здравоохранения он начал амбулаторное лечение», – отметил глава региона.

10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.