Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего от коронавируса врача Анвара Сабирова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего от коронавируса кардиореаниматолога Анвара Сабирова.
«Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет – в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист. Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память», – написал губернатор в Instagram.
Врач сдал тест на коронавирус 13 июня. «Он оказался положительным. Учитывая лёгкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами департамента здравоохранения он начал амбулаторное лечение», – отметил глава региона.
10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.