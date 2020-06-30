0
23:50
ВИДЕО: Михаил Ведерников и митрополит Тихон рассказали о парке «Россия – моя история»
23:18
Директор гдовской библиотеки: Голосование по поправкам в Конституцию наиболее важное
22:57
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
22:52
Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 22
22:48
2 878 жителей Псковской области заразились коронавирусом
22:30
Ещё один врач скончался от коронавируса в Пскове
22:09
Посвящённый партизанам мурал появился в Дедовичах
Еще новости
Общество

В Псковской области продолжается реализация проекта #ИгроПсков

В Псковской области продолжается реализация проекта #ИгроПсков, сообщили Псковскому агентству информации в молодёжной организации «Вечевой орден».

В марте проект #ИгроПсков стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. По словам команды проекта, лозунг «Лучше дома» расширил проект, позволив большему количеству жителей Псковской области познакомиться с миром настольных игр.

Суть проекта заключается не только в проведении игротек, квестов и фестивалей, но и в подготовке игротехников (волонтёров, которые хорошо разбираются в правилах настольных игр и обучают играть других), а также в разработке и изготовлении собственных настольных игр.

К настоящему моменту в онлайн-формате проведено несколько обучающих мероприятий для волонтёров и традиционная интеллектуальная игра по пушкинской тематике «ПушкинКвест», в целевые районы проекта переданы комплекты современных настольных игр. Координаторы проекта составляют подборки сайтов, благодаря которым игры можно изготовить самостоятельно: таким нововведением с удовольствием пользуются активисты, многие из которых проводили время дома в период пандемии.

Отдельным направлением проекта стало изготовление игр середины и конца XX века. «Узнав, в какие игры играли родители в детстве, можно найти схемы для их печати и уже всей семьёй пройти очередную «ходилку», отправиться на «весёлую охоту» или совершить путешествие вокруг света вместе с географическим лото! В дальнейшем команда проекта планирует использовать тематические настольные игры и в проведении патриотических мероприятий», – рассказали в «Вечевом ордене».

Узнать подробности о проекте можно в сообществе молодёжной организации «Вечевой орден» во «ВКонтакте», по хештегу #ИгроПсков в социальных сетях или напрямую у руководителя проекта – Екатерины Родиной (+7-911-369-50-31).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Михаил Ведерников и митрополит Тихон рассказали о парке «Россия – моя история»
30 июня 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников и митрополит Тихон рассказали о парке «Россия – моя история»
Директор гдовской библиотеки: Голосование по поправкам в Конституцию наиболее важное
30 июня 2020
Директор гдовской библиотеки: Голосование по поправкам в Конституцию наиболее важное
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
30 июня 2020
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 1
Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 22
30 июня 2020
Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 22
2 878 жителей Псковской области заразились коронавирусом
30 июня 2020
2 878 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Ещё один врач скончался от коронавируса в Пскове
30 июня 2020
Ещё один врач скончался от коронавируса в Пскове
Посвящённый партизанам мурал появился в Дедовичах
30 июня 2020
Посвящённый партизанам мурал появился в Дедовичах
Великолучанин поблагодарил губернатора за увольнение главврача межрайонной больницы
30 июня 2020
Великолучанин поблагодарил губернатора за увольнение главврача межрайонной больницы

Идет загрузка...