В Псковской области продолжается реализация проекта #ИгроПсков

23:59, 30 июня 2020, ПАИ

В Псковской области продолжается реализация проекта #ИгроПсков, сообщили Псковскому агентству информации в молодёжной организации «Вечевой орден».

В марте проект #ИгроПсков стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. По словам команды проекта, лозунг «Лучше дома» расширил проект, позволив большему количеству жителей Псковской области познакомиться с миром настольных игр.

Суть проекта заключается не только в проведении игротек, квестов и фестивалей, но и в подготовке игротехников (волонтёров, которые хорошо разбираются в правилах настольных игр и обучают играть других), а также в разработке и изготовлении собственных настольных игр.

К настоящему моменту в онлайн-формате проведено несколько обучающих мероприятий для волонтёров и традиционная интеллектуальная игра по пушкинской тематике «ПушкинКвест», в целевые районы проекта переданы комплекты современных настольных игр. Координаторы проекта составляют подборки сайтов, благодаря которым игры можно изготовить самостоятельно: таким нововведением с удовольствием пользуются активисты, многие из которых проводили время дома в период пандемии.

Отдельным направлением проекта стало изготовление игр середины и конца XX века. «Узнав, в какие игры играли родители в детстве, можно найти схемы для их печати и уже всей семьёй пройти очередную «ходилку», отправиться на «весёлую охоту» или совершить путешествие вокруг света вместе с географическим лото! В дальнейшем команда проекта планирует использовать тематические настольные игры и в проведении патриотических мероприятий», – рассказали в «Вечевом ордене».

Узнать подробности о проекте можно в сообществе молодёжной организации «Вечевой орден» во «ВКонтакте», по хештегу #ИгроПсков в социальных сетях или напрямую у руководителя проекта – Екатерины Родиной (+7-911-369-50-31).