93% превысила явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию

09:09, 01 июля 2020, ПАИ

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Нижегородской области превысила 93 %, следует из данных общественного штаба по наблюдению за голосованием. Об этом пишет «Интерфакс».

Всего выдано 1 107 644 электронных бюллетеня, то есть явка составила 93,02 % от записавшихся, из них принято 1 090 185 голосов.

Как пояснили в штабе, далее будут подгружаться голоса избирателей, сделавших свой выбор. «Выдача бюллетеней на электронное голосование завершена», – сообщили в штабе.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тысячи человек в Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области шло электронное голосование. За него в обоих регионах отвечала специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в российской столице.