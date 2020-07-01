В России стартовал полноценный курортный сезон

08:49, 01 июля 2020, ПАИ

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон – сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны, пишет ТАСС.

Всего более 70 субъектов государства смогут принимать отдыхающих при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности.

В Ростуризме подчёркивали, что совместно с Минтрансом, региональными властями и туроператорами уже запустили целый ряд пакетных туров на новых отечественных направлениях, а также дополнительные авиарейсы на популярные курорты.

«Наша ключевая задача – дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий», – заключила глава ведомства Зарина Догузова.

30 июня эксперты в сфере туризма предположили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдёт со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени, в октябре и ноябре, загрузку туристической инфраструктуры обеспечат те путешественники, которые из-за вспышки заболевания пропустили свой отдых в период с апреля по июнь.