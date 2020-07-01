0
14:02
ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической
13:36
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
13:29
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
13:28
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
12:40
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
12:14
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
12:11
Живая Конституция — историк об эволюции основного закона России
Еще новости
Общество

В России стартовал полноценный курортный сезон

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон – сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны, пишет ТАСС.

Всего более 70 субъектов государства смогут принимать отдыхающих при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности.

В Ростуризме подчёркивали, что совместно с Минтрансом, региональными властями и туроператорами уже запустили целый ряд пакетных туров на новых отечественных направлениях, а также дополнительные авиарейсы на популярные курорты.

«Наша ключевая задача – дать людям возможность доступно и интересно отдохнуть в своей стране, открывая для себя новые места для путешествий», – заключила глава ведомства Зарина Догузова.

30 июня эксперты в сфере туризма предположили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдёт со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени, в октябре и ноябре, загрузку туристической инфраструктуры обеспечат те путешественники, которые из-за вспышки заболевания пропустили свой отдых в период с апреля по июнь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
01 июля 2020
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
01 июля 2020
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
01 июля 2020
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
01 июля 2020
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
01 июля 2020
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию
01 июля 2020
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию
46,68% составляет явка на голосовании по поправкам в Псковской области
01 июля 2020
46,68% составляет явка на голосовании по поправкам в Псковской области

Идет загрузка...