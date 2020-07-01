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Стругокрасненский район лидирует по проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию

По проценту проголосовавших по поправкам в Конституцию лидирует Стругокрасненский район Псковской области. Такие данные приводит Избирательная комиссия Псковской области.

77,25 % проголосовали в Стругокрасненском районе – это самый большой процент среди всех районов области. Второе место по проценту проголосовавших занимает Куньинский район, где проголосовали 65,60 %, третье – Невельский район (65,13 %). Четвёртое место занимает Усвятский район (62,94 %), пятёрку лидеров закрывает Дедовичский район (59,86 %).

1 июля избирательные участки открылись в Псковской области в последний день голосования по поправкам в Конституцию.

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