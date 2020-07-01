0
14:02
ФОТОФАКТ: В Пскове завершается благоустройство сквера на улице Технической
13:36
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
13:29
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
13:28
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
12:40
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
12:14
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
12:11
Живая Конституция — историк об эволюции основного закона России
Еще новости
Общество

Оклады силовиков и военных вырастут с 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3 %, сообщает газета «Известия».

В 1,03 раза вырастут оклады по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Действие документа распространяется и на бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН, МВД, ФТС, пожарных и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Будут повышены пенсии силовикам, ранее служившим в органах по контролю за оборотом наркотиков и носившим специальные звания.

В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3 %.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что уровень денежного довольствия силовиков будет последовательно повышаться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
01 июля 2020
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
01 июля 2020
Медведица пришла на голосование по поправкам в Барнауле
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
01 июля 2020
Пскович предложил создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
01 июля 2020
47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
01 июля 2020
Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
Видео: главы районов Псковской области доложили о ходе голосования по поправкам в Конституцию
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию
01 июля 2020
Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию
46,68% составляет явка на голосовании по поправкам в Псковской области
01 июля 2020
46,68% составляет явка на голосовании по поправкам в Псковской области

Идет загрузка...