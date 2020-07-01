Оклады силовиков и военных вырастут с 1 октября

09:55, 01 июля 2020, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3 %, сообщает газета «Известия».

В 1,03 раза вырастут оклады по воинским должностям, воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Действие документа распространяется и на бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН, МВД, ФТС, пожарных и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

Будут повышены пенсии силовикам, ранее служившим в органах по контролю за оборотом наркотиков и носившим специальные звания.

В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3 %.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что уровень денежного довольствия силовиков будет последовательно повышаться.