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Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Проскурин

Фото ТАСС

Умер заслуженный артист России Виктор Проскурин. Ему было 68 лет. Об этом сообщила его жена Ирина в Facebook.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Всё неожиданно. Как любая смерть», – пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе К. Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина – Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» А. Н. Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.

С 1973 по 1990 год Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награждён орденом «За вклад в развитие культуры России».

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