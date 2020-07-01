Нестерук: Избирательная кампания не будет омрачена эксцессами

09:30, 01 июля 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Александр Нестерук уверен, что голосование по поправкам в Конституцию не будет омрачено эксцессами. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил на брифинге в информационном центре облизбиркома 1 июля.

«Я считаю, что благодаря организационной работе, которая была проведена накануне, можно будет достойно справиться с вызовами, которые предъявила новая коронавирусная инфекция», – отметил Александр Нестерук.

Также главный санитарный врач добавил, что избирательная кампания проходит на высоком уровне и «не будет омрачена ничем».

По его словам, дополнительно обеспечена и безопасность граждан, которые находятся в социальных учреждениях и голосуют там. «Это позволит избежать заноса инфекции, – уверен Нестерук. – Мы дали всем возможность выразить свой голос и своё мнение о Конституции».