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Общество

Игорь Сопов поблагодарил Роспотребнадзор за работу на избирательных участках

Фото Дарьи Хватковой.

За работу на избирательных участках поблагодарил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Об этом он сообщил во время брифинга в информационном центре облизбиркома, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу поблагодарить Роспотребнадзор и лично главного санитарного врача Александра Нестерука за огромную работу, которую они проделали вместе с территориальными избирательными комиссиями», – отметил Игорь Сопов, добавив, что большая работа была проделана на этапе подготовки.

Все рекомендации Роспотребнадзора, отметил председатель облизбиркома, максимально выполнялись, замечания устранялись.

«Безопасно и достойно завершим кампанию благодаря рекомендациям Роспотребнадзора», – добавил Сопов.

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