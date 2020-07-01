Игорь Сопов поблагодарил Роспотребнадзор за работу на избирательных участках

09:25, 01 июля 2020, ПАИ

За работу на избирательных участках поблагодарил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Об этом он сообщил во время брифинга в информационном центре облизбиркома, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу поблагодарить Роспотребнадзор и лично главного санитарного врача Александра Нестерука за огромную работу, которую они проделали вместе с территориальными избирательными комиссиями», – отметил Игорь Сопов, добавив, что большая работа была проделана на этапе подготовки.

Все рекомендации Роспотребнадзора, отметил председатель облизбиркома, максимально выполнялись, замечания устранялись.

«Безопасно и достойно завершим кампанию благодаря рекомендациям Роспотребнадзора», – добавил Сопов.