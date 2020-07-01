Облизбирком: В Псковской области не было ни одной нештатной ситуации во время голосования

10:24, 01 июля 2020, ПАИ

В Псковской области не было ни одной нештатной ситуации с момента старта голосования по поправкам в Конституцию 25 июня, сообщил заместитель председателя региональной избирательной комиссии Сергей Кулаков. Об этом он сообщил во время брифинга в информационном центре облизбиркома 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все 615 участков для голосования были открыты в течение предыдущих шести дней и в основной день общероссийского голосования, 1 июля», – отметил Сергей Кулаков.

Он также поблагодарил коллег из УМВД и МЧС за обеспечение безопасности на всех участках в Псковской области.