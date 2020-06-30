40 тысяч рублей лишилась жительница Пушкинских Гор после звонка мошенника

11:01, 01 июля 2020, ПАИ

29 июня 48-летней жительнице Пушкинских Гор позвонил неизвестный мужчина, который представился специалистом одного из банков.

Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денежных средств он обманом украл с банковской карты женщины 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Идёт проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

За последние дни факты дистанционного мошенничества зарегистрированы также в Пскове и Острове.

Полиция напоминает жителям региона о необходимости строгого соблюдения мер предострожности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Не следует предоставлять незнакомым «доброжелателям» сведения персонального характера и реквизиты своих банковских карт. В противном случае, как показывает практика, вас могут ждать серьёзные неприятности.