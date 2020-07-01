46,68% составляет явка на голосовании по поправкам в Псковской области

10:55, 01 июля 2020, ПАИ

46,68 % составляет явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области. Такие данные по состоянию на 10:00 озвучил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

По его словам, из 525 тысяч 320 зарегистрированных избирателей в общероссийском голосовании приняли участие уже 234 тысячи 724 человека.

«Жалоб на нарушение порядка голосования от участников не поступало», – отметил Сергей Ковальчук.

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, голосование проходит с чётким соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований в отношении избирателей и членов избирательных комиссий. При входе на участок измеряется температура, проводится дезинфекция рук. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции. Участки для голосования в течение дня обрабатываются дезинфицирующими растворами.

Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. 1 июля официально объявлено в России выходным днём.