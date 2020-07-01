УВМД России по Псковской области контролирует обстановку на избирательных участках

10:59, 01 июля 2020, ПАИ

Обстановку на избирательных участках контролирует УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил представитель псковского УМВД на брифинге 1 июля.

Сотрудники полиции проделали значительный объём работ на территории региона, провели различные мероприятия на территории, приближенной к объектам голосования.

Как отметил представитель псковского УМВД, работа ведётся в усиленном режиме, наряды полиции также работают на приближенных к местам голосования объектах, а также в общественных местах.

Серьёзных нарушений выявлено не было, обстановка контролируется сотрудниками полиции.

Личный состав УМВД России по Псковской области круглосуточно дежурит на объектах голосования, а также оказывает содействие избирательным комиссиям для того, чтобы голосование проходило комфортно и без нарушений общественного порядка.