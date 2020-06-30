320 нарушителей границы попытались попасть из Белоруссии в Псковскую область лесными тропами

11:31, 01 июля 2020, ПАИ

В июне на российско-белорусском участке границы в Псковской области задержано более 320 нарушителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранные граждане попытались незаконно въехать на территорию России лесными и просёлочными дорогами, нарушая введённые в период пандемии ограничения на пересечение государственной границы.

Злоумышленники привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что пересечение российско-белорусского участка границы по-прежнему ограничено. Исключение составляют отдельные категории граждан.