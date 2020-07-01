Елена Полонская: Псковичи активно подключились к голосованию

11:18, 01 июля 2020, ПАИ

«Псковичи активно подключились к голосованию. В 9 утра мы производили объезд избирательных участков и видели, что люди активно идут, идут целыми семьями», – рассказала глава Пскова Елена Полонская о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Она также заявила о соблюдении максимальных мер предосторожности на всех участках. «Везде выдаются маски, перчатки, одноразовые ручки. Созданы все условия для безопасного голосования», – подчеркнула глава Пскова.