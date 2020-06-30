Поддельную купюру передали в банк с АЗС в Пушкиногорском районе

11:40, 01 июля 2020, ПАИ

В Пскове изъята фальшивая купюра достоинством 100 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, банкнота обнаружена 29 июня в одном из банков.

По имеющимся сведениям, она поступила в выручке от АЗС в Пушкиногорском районе. Проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в её подлинности, ни в коем случае не пытайтесь её сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или сообщите по телефону 02», – рекомендуют сотрудники полиции.