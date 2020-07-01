Прямое включение: в 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке

12:14, 01 июля 2020, ПАИ

В 12:30 избирательная комиссия Псковской области огласит свежие данные по явке на общероссийском голосованим по поправкам в Конституцию РФ. В региональном информационном пресс-центре выступит секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 10 утра явка в Псковской области составила более 46%.