«Трудно и интересно»: в Псковской области общественные наблюдатели подвели промежуточные итоги работы

12:44, 01 июля 2020, ПАИ

В Псковской области общественные наблюдатели подвели промежуточные итоги работы во время голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах рассказал, что «работа длилась не один день, была интересной, но и потребовала определенных усилий». «Общественная палата выполнила свою работу в этом отношении. Мы удовлетворены степенью подготовки общественных наблюдателей», - подчеркнул Мультах.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова рассказала, что еще в марте в Общественной палате появилась рабочая группа для взаимодействия с общественными наблюдателями. «В её состав вошли педагоги, студенты и многие другие. Все вышли на участки по распределению, информировали людей, контактировали. До того прошло обучение корпуса общественных наблюдателей. Все они обладают компетенциями и выполняют задачи грамотно. Все идет по графику. По итогам этой недели сформируем информационный материал по работе группы», - анонсировала Андреянова.

Председатель псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Алена Иванова рассказала, что наблюдатели регулярно отчитывали о работе УИКов, сообщали о готовности комиссий к работе и достаточном количестве средств защиты. Всего поступило 88 информационных обращений от наблюдателей.

Председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов подчеркнул отсутсвие серьезных нарушений в организации и проведении голосования по поправкам.