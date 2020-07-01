Между СОП Псковский облсовпроф и ООО «Титан-Полимер» будет заключено соглашение о взаимодействии

12:27, 01 июля 2020, ПАИ

Соглашение о взаимодействии будет заключено между СОП Псковский облсовпроф и ООО «Титан-Полимер».

30 июня в информационном центре компании «Титан-Полимер» состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с Генеральным директором "Титан -Полимер" Германом Петрушко по вопросам социального партнерства, возможности создания профсоюзной организации на предприятии, взаимодействию в области экологического контроля и охраны труда, санаторно-курортного оздоровления для работников строящегося предприятия.

«Первая линия предприятием производства БОПЭТ-пленок на псковском предприятии планируется к запуску в конце этого года. Для обеспечения функционирования первой линии мы трудоустроим около 130 представителей рабочих профессий. Позже потребуется персонал для работы второй линии производства. Мы заинтересованы в сотрудничестве с профсоюзом, завод "Титан-Полимер" и Группа компаний «Титан» в целом уделяют большое внимание охране труда и условиям работы сотрудников», — рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По результатам встречи было принято решение заключить соглашение о взаимодействии между СОП Псковский облсовпроф и ООО «Титан-Полимер».

«В скором времени мы подготовим проект соглашения, подпишем и приступим к реализации. Отмечу, что коллективно-договорное регулирование играет наиболее заметную роль в системе социального партнерства. Именно коллективно-договорное регулирования позволяет максимально учесть интересы работников организаций, а в конечном итоге добиться наибольшей эффективности трудового законодательства», — заключил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В завершение встречи Герман Петрушко пригласил Игоря Иванова посетить с рабочим визитом строительную площадку завода «Титан-Полимер». Визит состоится в ближайшее время.