Ковальчук: Контроль за голосованием в Псковской области ведёт целая «армия» наблюдателей

12:49, 01 июля 2020, ПАИ

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что наблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионе осуществляет 2700 наблюдателей. Они находятся в каждой участковой избирательной комиссии.

«Участие такой большой «армии» наблюдателей обеспечивает слаженную работу и отсутствие грубых нарушений законодательства. День голосования в Псковской области проходит без серьезных нарушений. Если участники голосования обращаются в комиссии с вопросами, всегда получают компетентные ответы», - заявил Ковальчук.

Он также уточнил, что в составах участковых избирательных комиссий 5 378 членов с правом решающего голоса. «Это представители всех парламентских партий, которые представлены в Псковском областном Собрании депутатов. Такой состав - залог успеха в работе избирательных комиссий», - подчеркнул секреатрь облизбиркома.