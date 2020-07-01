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Общество

Ковальчук: Контроль за голосованием в Псковской области ведёт целая «армия» наблюдателей

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что наблюдение за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионе осуществляет 2700 наблюдателей. Они находятся в каждой участковой избирательной комиссии.

«Участие такой большой «армии» наблюдателей обеспечивает слаженную работу и отсутствие грубых нарушений законодательства. День голосования в Псковской области проходит без серьезных нарушений. Если участники  голосования обращаются в комиссии с вопросами, всегда получают компетентные ответы», - заявил Ковальчук.

Он также уточнил, что в составах участковых избирательных комиссий 5 378 членов с правом решающего голоса. «Это представители всех парламентских партий, которые представлены в Псковском областном Собрании депутатов. Такой состав - залог успеха в работе избирательных комиссий», - подчеркнул секреатрь облизбиркома. 

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