Литературный конкурс о славе предков стартовал в «Михайловском»

14:19, 01 июля 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал литературный конкурс «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Объявленный в год 75-летия Великой Победы конкурс посвящён памяти святого благоверного великого князя Александра Невского и приурочен к 800-летию со дня его рождения.

«К сожалению, сейчас представления некоторых людей о прошлом страны стали меняться, имена героев Отечества уходят в небытие, а их подвиги искажаются в угоду политике и моде, – отмечается в преамбуле к положению о конкурсе. – В связи с этим известная цитата А. С. Пушкина: «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие», – становится особо актуальной в современном мире».

Потенциальным участникам конкурса предлагают в стихах или в прозе написать о своих предках – фронтовиках или тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны, а возможно, и о представителях ещё более отстоящих от нас по времени поколений.

Лучшие работы отметят специальными дипломами, они будут опубликованы на сайте музея и лягут в основу выставки с тем же названием летом будущего года. Более того, победителю и при необходимости сопровождающему его лицу будет предоставлено право на пятидневное бесплатное проживание в гостевом доме музея, трансферт и большая культурно-экскурсионная программа в дни следующего Пушкинского праздника поэзии.

Подробности о конкурсе, сроках его проведения, номинациях, требованиях к работам можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и на его страницах в социальных сетях.